La Poderosa

Clínica móvil ofrecerá servicios médicos a los residentes de Coachella todos los martes

Kaiser Permanente
By
New
Published 11:33 AM

Los residentes de Coachella ahora tienen acceso a atención médica en la clínica móvil de Kaiser Permanente, que ofrece servicios todos los martes en el Parque Bagdouma de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde.

La clínica móvil, totalmente equipada, atiende problemas de salud comunes como resfriados, alergias estacionales y asma, así como enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, análisis de laboratorio, pruebas de la vista, asesoramiento nutricional y exámenes de bienestar femenino.

Lina Robles

