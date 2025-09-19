Skip to Content
La Poderosa

Encharcamientos, inundaciones y deslaves son el resultado de las fuertes lluvias de ayer

freepik
By
Published 11:49 AM

Las fuertes lluvias que azotaron ayer al Valle de Coachella y sus alrededores causaron encharcamientos, inundaciones y deslaves cerca de la comunidad de Idyllwild por el Hwy 243 donde dos carros quedaron atascados por lo que cerraron algunas calles ya que de la montaña cayeron piedras, lodo y escombro en el pueblito ubicado cerca de la montaña del teleférico.

La tormenta de ayer también provocó deslaves en el Hwy 74 en Palm Desert donde también se cayeron varios árboles.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content