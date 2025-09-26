Cientos de estudiantes del PSUSD recibieron ropa, zapatos y un kit de higiene

Cientos de estudiantes del Distrito Escolar de Palm Springs recibieron ayuda.

El primer día entregaron a 648 estudiantes de primaria sus paquetes con un par de zapatos, seis pares de calcetines, seis pares de ropa interior, camisetas y un kit de higiene.

La segunda distribución se realizará el 10 de octubre próximo a otros 700 alumnos.

El programa de ayuda es una tradición desde 1991 y fue diseñado para garantizar que los niños se sientan preparados y apoyados mientras se concentran en el aprendizaje en sus escuelas.