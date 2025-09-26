Skip to Content
La Poderosa

El juez sentenció a una pareja que fue encontrada culpable de intento de asesinato

David Garcia and Leah Lopez
CCPD
David Garcia and Leah Lopez
Published 11:24 AM

Un hombre y una mujer que fueron declarados culpables de un crimen en Cathedral City.

Se trata de David García, de 23 años quien fue condenado a pasar 32 años en la cárcel y Leah López, de 21 años fue declarada culpable de intento de asesinato y condenada a 4 años en prisión.

 El tiroteo ocurrió el 4 de junio del 2023 en la tienda Dollar Tree ubicada cerca de la calle Date Palm donde David confrontó a la víctima y después de una discusión intentaron matarlo para después huir junto a la mujer.

Lina Robles

