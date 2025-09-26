La policía de Palm Springs Invertirá en la compra de sistema Flock Nova para identificar a personas por medio de una base de datos

Anoche durante la junta del concilio de Palm Springs aprobaron la compra del nuevo sistema Flock Nova que se utiliza para identificar criminales mediante la combinación de bases de datos a las que el departamento de policía tendrá acceso.

El jefe de la policía de Palm Springs aseguró que los datos personales no se compartirán con el gobierno federal.

Dijo que la única excepción que haría sería en caso de una amenaza terrorista, como el atentado que sufrió una clínica en mayo pasado.

La inversión será de $280 mil dolares.

Cabe mencionar que actualmente en varias calles de Palm Springs hay cámaras lectoras de placas de autos que han servido para arrestar criminales que circulan por la ciudad.