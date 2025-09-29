Skip to Content
La Poderosa

Apagón en Palm Desert afecta 1,850 casas y negocios

Published 12:18 PM

Un desperfecto en el equipo de transmisión dejó son luz 1,850 casas y negocios sin luz en Palm Desert el viernes pasado a las 12:25 del mediodía.

Las áreas afectadas se ubican por la calle Country Club entre las Avenidas Monterey y Portola donde hasta los semáforos dejaron de funcionar por varias horas.

Y el sábado a las 12:30 del mediodía otros 160 clientes también sufrieron por un apagón en la misma área.

Los afectados batallaron sin luz mientras las cuadrillas arreglaban el desperfecto.

Lina Robles

