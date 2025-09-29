Skip to Content
La Poderosa

En Palm Springs una persona murió tras ser atropellada

today at 12:19 PM
Published 12:11 PM

Una persona murió atropellada el pasado viernes a las 9:35 de la noche en el área de la calle Palm Canyon cerca de Vía Las Palmas en Palm Springs donde un turista que caminaba por el área peatonal fue arrollado por un auto, a pesar de que en dicho que en dicho cruce hay luces intermitentes, pero no estaban encendidas.

Lamentablemente el hombre murió en la escena.

Las autoridades no han dicho si el conductor del auto involucrado enfrentara cargos.

