Muere un hombre que fue atropellado cuando intentaba cruzar la I-10 en Indio

Una tragedia enlutó a una familia del Valle de Coachella después que su ser querido fue atropellado el sábado al mediodía cuando intentaba cruzar el freeway 10 en el área de la calle Monroe en North Indio.

El hombre quien murió al instante aún no ha sido identificado por las autoridades.

El área fue cerrada mientras el forense y la policía hacían su trabajo, cabe mencionar que aún no han dicho si el chofer del vehículo enfrentará cargos.