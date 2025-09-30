En Coachella dos personas resultaron heridas durante una balacera

Dos personas resultaron heridas durante una balacera en Coachella.

Según el reporte del sheriff una persona llamó para informar que un hombre que manejaba un auto choco con otro vehículo estacionado en el área de la calle Soledad y la Avenida 53 y que dijo que alguien los había herido de bala, pero se fue del lugar, más tarde, a la policía les informaron que en un hospital estaban atendiendo a dos hombres heridos de bala.

Las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de las víctimas.