Skip to Content
La Poderosa

En Coachella dos personas resultaron heridas durante una balacera

KESQ-TV
By
New
Published 10:41 AM

Dos personas resultaron heridas durante una balacera en Coachella.

Según el reporte del sheriff una persona llamó para informar que un hombre que manejaba un auto choco con otro vehículo estacionado en el área de la calle Soledad y la Avenida 53 y que dijo que alguien los había herido de bala, pero se fue del lugar, más tarde, a la policía les informaron que en un hospital estaban atendiendo a dos hombres heridos de bala.

Las autoridades aún no han dado a conocer los nombres de las víctimas.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content