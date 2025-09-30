FIND Food Bank celebró la apertura de su nuevo almacén

El Banco de Comida ubicado en Indio ya abrió su nuevo almacén que tuvo una inversión de $8.5 millones de dolares y tardaron dos años en construir con el objetivo de tener más alimentos para seguir apoyando alrededor de 125 mil personas del Valle de Coachella cada mes.

Cabe recordar que durante la pandemia del COVID-19 incremento la necesidad de darle comida a la gente de bajos ingresos que incremento ante la escasez de trabajo.

El FIND Food Bank distribuye alrededor de 20 millones de libras de alimentos al año.