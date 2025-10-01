Skip to Content
Mañana se realizará una conferencia de prevención del suicidio en Palm Springs

Mañana de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde se realizará una conferencia informativa organizada por la “Coalición de Prevención de Suicidio” en el Centro de Convenciones de Palm Springs, ubicada por la Avenida Caballeros.

El evento incluye información de socorristas, educadores y personal de respuesta después de un suicidio, además va dirigido a personas que han perdido a un ser querido a causa del suicidio y a quienes han pensado en quitarse la vida.

El objetivo es reducir las cifras de suicidios, incrementar la conciencia y mejorar el acceso a las ayudas disponibles.
Lina Robles

