La Poderosa

El Colegio del Desierto recibió 300 estudiantes en su Feria de Transferencia

Published 11:20 AM

El Colegio del Desierto recibió a cientos de estudiantes en su Feria de Transferencias brindándoles la oportunidad de explorar sus próximos pasos en la educación superior.

El evento contó con la participación de 40 representantes de Universidades, colegios y escuelas vocacionales.

Los estudiantes pudieron reunirse directamente con expertos en admisiones, hacer preguntas y obtener recursos para planificar su proceso de transferencia.

Los organizadores afirman que el evento estableció un nuevo récord de participación con más de 300 alumnos.

Lina Robles

