El Departamento de Control Animal envió 18 perros a San Diego para que los den en adopción

El Departamento de Servicios para Animales del Condado de Riverside dio a conocer que harán con los 18 perros que se llevaron de una casa en Coachella ya que la dueña dijo que ella siempre los había alimentado, pero que ya no podía hacerlo por su edad, por lo que Amazing Dogs Rescue acepto a los 18 perros en su centro de cuidado, ubicado en San Diego, California.

Cabe mencionar que los refugios de animales en nuestro condado están arriba de su capacidad ya que el mes pasado llegaron más a los albergues y no han sido adoptados.

En agosto de este año 1,620 perros ingresaron al sistema de refugios y solo adoptaron a 1,021 mascotas.