La Poderosa

Familia de un hombre que fue asesinado en la cárcel de Banning archivó una demanda contra el condado

MGN
By
Published 11:22 AM

La familia de Steve De Leon Gonzalez de 36 años quien fue asesinado en la cárcel de Banning archivo una demanda contra el Sheriff ya que su ser querido estaba en un programa vocacional al que también le dieron acceso al sujeto violento que lo mato con un desarmador el 7 de septiembre del 2024.

Según los récords el atacante tiene historial de violento y no debía estar en el programa vocacional donde la seguridad es mínima, ya que los participantes no son violentos, solo se preparan para estudiar y tener un trabajo cuando salgan de la cárcel.

Lina Robles

