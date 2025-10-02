Fue declarado culpable un sujeto acusado de matar a un hombre en Desert Hot Springs

En la corte fue declarado culpable un sujeto de La Quinta por matar de tres balazos a un joven de 20 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el desierto.

El acusado es José Manuel Arellano, de 26 años, quien será sentenciado el 8 de diciembre.

El individuo fue arrestado en febrero del 2021 por la muerte de David Joaquín Murrieta en el área de Mission Lakes Blvd y Little Morongo Road en Desert Hot Springs.

El otro acusado es Gabriel Magdaleno quien regresara a corte el 15 de octubre.