Skip to Content
La Poderosa

Realizarán un foro público para residentes de Cabazon sobre proyectos y propuestas

Riverside County
By
Published 11:23 AM

El próximo mes realizarán un foro público para escuchar a los residentes de Cabazon y las comunidades aledañas sobre los proyectos propuestos para un distrito fiscal que espera la aprobación estatal.

El plan no incrementará los impuestos, en su lugar 25% de los impuestos que ya se pagan sobre las propiedades de Cabazon se destinarán a mejoras en el área de 10 mil acres de terreno y 4 mil casas y negocios.

La próxima reunión será el martes 7 de octubre en el Centro Administrativo del Condado, ubicado en a las 2 de la tarde.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content