El albergue de animales de Palm Springs pide la ayuda de la comunidad

El Albergue de Animales de Palm Springs pide apoyo de la comunidad para que donen toallas, cobijas y sabanas para las mascotas.

Comentaron que las cobijitas y otros artículos son esenciales para los animales en los refugios porque es la manera de mantenerse sin frio mientras son adoptados.

Lamentablemente la lavadora industrial se descompuso y no han podido lavar el inventario de cobijas y toallas.

Además, aprovecharon para agradecer a quienes el pasado viernes donaron alimento para las mascotas ya que lograron recolectar 8 mil libras de costales de comida y 4,100 libras de lastas de comida y $16 mil dolares en efectivo.