El hospital de Blythe se declaró en bancarrota, el cierre previsto es el 23 de noviembre

El hospital de Blythe se declaró en bancarrota y cerrarán el próximo 23 de noviembre.

El hospital atiende a personas que viven en Blythe y sus alrededores, y se encuentra a más de 90 millas del hospital más cercano en el Valle de Coachella.

La tensión financiera se debió a varios problemas, como los costos relacionados con la pandemia del coronavirus, un ciberataque que detuvo la facturación y los cobros, la reducción de los fondos de Medicare y la confiscación de $2.8 millones de dólares para cubrir su línea de crédito.

Con el cierre del hospital de Blythe 94 personas se quedarán sin empleo.