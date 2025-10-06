La próxima semana regresarán a corte los padres del pequeño Emmanuel Haro de Cabazon

El próximo 16 de octubre regresaran a corte Jake y Rebecca Haro de Cabazon padres del pequeño Emmanuel de siete meses cuyo cuerpecito aún no ha sido encontrado.

Y según dijo el Fiscal del caso continúan trabajando activamente en la investigación y la pareja sigue siendo los sospechosos de haber maltratado al bebe, lo que le provocó la muerte.

Mientras tanto la gente continúa acudiendo a la casa donde vivía y hace algunas semanas colocaron un altar de fotos del pequeño.