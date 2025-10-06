Skip to Content
Las autoridades detuvieron a dos individuos sospechosos de entrar a robar en dos casas de Palm Desert

Published 11:21 AM

Después de una excelente investigación la policía arrestó a dos sujetos sospechosos de entrar a robar a dos casas de Palm Desert en agosto pasado.

Agentes que realizaban su patrullaje de rutina en la ciudad de Hemet vieron el vehículo de uno de los sujetos estacionado frente a una casa, fue donde detuvieron a un individuo de 49 años y a otro de 26.

En el carro los oficiales encontraron evidencia del robo, por lo que ahora los ladrones están en la cárcel de Banning.

Lina Robles

