CVWA trabja en el sistema de agua del nuevo campus del COD en Palm Springs

La Agencia de Agua del Desierto continúa avanzando con la instalación de un nuevo sistema de agua para el campus del College of the Desert de Palm Springs y como parte del proyecto desconectarán tres tomas de agua mañana, por lo que suspenderán el servicio de la línea principal de agua desde Baristo Road hasta Farrell Drive de las 2 de la madrugada a 5 de la mañana.

Los equipos de la Agencia de Agua del Desierto estarán presentes durante el proyecto para garantizar que las obras se completen de manera eficiente.