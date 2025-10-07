Skip to Content
La Poderosa

CVWA trabja en el sistema de agua del nuevo campus del COD en Palm Springs

College of the Desert
By
Published 11:16 AM

La Agencia de Agua del Desierto continúa avanzando con la instalación de un nuevo sistema de agua para el campus del College of the Desert de Palm Springs y como parte del proyecto desconectarán tres tomas de agua mañana, por lo que suspenderán el servicio de la línea principal de agua desde Baristo Road hasta Farrell Drive de las 2 de la madrugada a 5 de la mañana.

Los equipos de la Agencia de Agua del Desierto estarán presentes durante el proyecto para garantizar que las obras se completen de manera eficiente.

Lina Robles

