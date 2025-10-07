La policía reveló más detalles de la volcadura ocurrida en Palm Desert el domingo pasado

La policía dio a conocer más detalles del accidente automovilístico ocurrido el domingo pasado a las 8:30 de la noche en el Hwy 111 y la calle San Luis Rey en Palm Desert donde según el último reporte el chofer de un carro perdió el control y chocó con dos vehículos para después huir, el conductor del otro auto también se fue del lugar antes que llegaran las autoridades.

Mientras que el tercer vehículo se volcó y el chofer quedó atrapado, al llegar los bomberos y paramédicos lo rescataron y lo transportaron al hospital.