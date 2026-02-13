Skip to Content
Dos hombres fueron asesinados a balazos en Thermal

Published 12:09 PM

La policía recibió una llamada de una persona que reportaba haber escuchado balazos en el área de la calle Polk y Torres Martínez Road en Thermal muy cerca de la Desesrt Mirage School, al llegar las autoridades encontraron a dos personas muertas.

El área estuvo cerrada durante varias horas mientras los investigadores y el forense hacían su trabajo.

Cabe resaltar que estos son los primeros dos homicidios en lo que va del año en el Valle de Coachella.

Lina Robles

