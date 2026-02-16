Arrestan en Palm Desert al conductor de un auto que traía drogas y armas

Agentes del sheriff que realizaban su patrullaje de rutina por el área de la Deep Canyon Road cerca de la calle Fred Waring en Palm Desert, le ordenaron detenerse al conductor de un vehículo, durante el interrogatorio los oficiales revisaron el auto y encontraron narcóticos y armas, por lo que de inmediato el individuo fue arrestado y su nombre lo darán a conocer después que se presente frente al juez.

Cabe recalcar que no mencionaron que tipo de droga ni la cantidad incautada.