La Poderosa

Accidente automovilístico provoca caos caos vial en la I-10 cerca de Whitewater

Published 11:50 AM

La Patrulla de Carreteras de California recibió una llamada ayer a las 4 de la tarde que reportaba un aparatoso accidente automovilístico en el freeway 10 cerca de Whitewater provocado por un irresponsable conductor que manejaba arriba del límite de velocidad y perdió el control y el vehículo se salió de la carretera y terminó en las vías del tren, por lo que bloqueó el tráfico ferroviario mientras la grúa removía el auto.

Una persona resultó herida y fue transportada al hospital.

Lina Robles

