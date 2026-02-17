Ya se presentó en corte un sujeto acusado de apuñalar a un hombre en Palm Springs

Ya se presentó en la corte un sujeto acusado de apuñalar a un hombre durante una discusión en la calle Palm Canyon cerca de la Indian Canyon en Palm Springs el martes pasado a las 4 de la mañana.

Se trata de James Fuller de 41 años quien se encontraba en libertad condicional.

La victima le llamó a la policía y les dio la descripción de la camioneta en la que el individuo huyo, después fue localizado cerca del freeway 10 donde lo arrestaron y sigue en la cárcel de Indio con una fianza de un millón de dolares.