Skip to Content
La Poderosa

En el Condado de Riverside hay miles de solicitudes para viviendas subsidiadas y ya no permiten inscripciones

KESQ
By
Published 10:56 AM

La necesidad de vivienda asequible en el condado de Riverside es tan grande que no solo existe una lista de espera para viviendas subsidiadas, sino que ya nadie puede inscribirse hasta que terminen el revisar más de 140,000 solicitudes que ya están en la lista de espera.

Las familias que son beneficiadas con la sección 8 solo pagan renta equivalente al 30% de su ingreso y el resto es cubierto por un programa de vivienda.

La preferencia la tienen los veteranos de guerra de 70 años en adelante, después personas de 62 a 70 años con discapacidades y familias con niños.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.