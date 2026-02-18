En el Condado de Riverside hay miles de solicitudes para viviendas subsidiadas y ya no permiten inscripciones

La necesidad de vivienda asequible en el condado de Riverside es tan grande que no solo existe una lista de espera para viviendas subsidiadas, sino que ya nadie puede inscribirse hasta que terminen el revisar más de 140,000 solicitudes que ya están en la lista de espera.

Las familias que son beneficiadas con la sección 8 solo pagan renta equivalente al 30% de su ingreso y el resto es cubierto por un programa de vivienda.

La preferencia la tienen los veteranos de guerra de 70 años en adelante, después personas de 62 a 70 años con discapacidades y familias con niños.