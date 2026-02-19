Ayer estuvo en la corte un sujeto acusado de intento de asesinato en Desert Hot Springs

Ayer estuvo en la corte un sujeto de 32 años que enfrenta cargos de intento de asesinato por protagonizar una balacera el 21 de septiembre del año pasado en el área de la calle Palm Drive y la calle Segunda en Desert Hot Springs donde una persona resulto herida, aunque por fortuna después se recupero en el hospital.

Cabe mencionar que Diego Gallardo fue arrestado la semana pasada y regresará frente al juez el 27 de febrero, mientras tanto permanece preso con una fianza de un millón de dolares.