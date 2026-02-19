En Rancho Mirage ocurrió un accidente en el que se involucró una patrulla del sheriff

La policía reportó un accidente automovilístico en el que se involucró una patrulla del sheriff ayer a las 3 de la madrugada en el área del Hwy 111 y la calle Frank Sinatra en Rancho Mirage donde la patrulla estaba estacionada mientras el agente controlaba el tráfico para que no se impactara con varios árboles que fueron derribados por los fuertes vientos, fue cuando un auto se impactó con la patrulla; por fortuna nadie resultó herido.

El área fue cerrada mientras removían los árboles y la grúa hacía su trabajo.