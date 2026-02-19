Skip to Content
La Poderosa

En Rancho Mirage ocurrió un accidente en el que se involucró una patrulla del sheriff

By
New
Published 10:58 AM

La policía reportó un accidente automovilístico en el que se involucró una patrulla del sheriff ayer a las 3 de la madrugada en el área del Hwy 111 y la calle Frank Sinatra en Rancho Mirage donde la patrulla estaba estacionada mientras el agente controlaba el tráfico para que no se impactara con varios árboles que fueron derribados por los fuertes vientos, fue cuando un auto se impactó con la patrulla; por fortuna nadie resultó herido.

El área fue cerrada mientras removían los árboles y la grúa hacía su trabajo.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.