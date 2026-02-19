La policía de Union Pacific desmanteló varios campamentos de indigentes en Rancho Mirage

La Policía del Ferrocarril de Union Pacific lideró un operativo ayer para destruir los campamentos de indigentes que hacen cerca de las vías del tren desde la Avenida Monterey hasta la calle Bob Hope en Rancho Mirage, donde los desamparados han provocado varios incendios en los últimos días, incluyendo uno que ocurrió ayer por la mañana el cual fue controlado por los bomberos.

Muchos de los campamentos se construyeron en los árboles tamarisk que se plantaron hace años para evitar que el fuerte viento afecte la circulación de los trenes.