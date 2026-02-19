Los fuertes vientos y la lluvia provocaron problemas con el número de emergencia 911 en Palm Springs, caida de árboles e inundaciones

La policía de Palm Springs tuvo problemas ayer en el servicio del número de emergencia 9-1-1 debido a los fuertes vientos, por lo que las llamadas se estuvieron desviando a la policía de Cathedral City.

Por otro lado, en el parque de casas rodantes Park View ubicado cerca de la calle Mesquite en Palm Springs el viento derribó los cercos de alambre, árboles y se dañaron los tambos de basura.

El viento provoco que calles y caminos fuera peligroso para los automovilistas por la caída de árboles, cerraron las calles Vista Chino, Gene Autry e Indian Canyon en Palm Springs, por lo que hoy muy temprano iniciaron las labores de limpieza.

Además, el teleférico de Palm Springs cerró ayer por la mañana por precaución y reabrió al mediodía.