Skip to Content
La Poderosa

Hombre en estado crítico tras ser apuñalado en Mecca, Sospechoso detenido el Viernes

Battalion 6 RVC
By
Updated
today at 3:15 PM
Published 11:36 AM

MECCA, Calif. (KUNA) - Una persona se encuentra en condición grave después que ayer a las 7 de la noche fue apuñalada en el área de la calle Segunda en Mecca donde los agentes del sheriff lo encontraron herido.

De inmediato los paramédicos lo transportaron al hospital.

Un sospechoso fue detenido el viernes poco antes de las 10:30 a. m. en el bloque 91000 de la calle 3rd Street.

La policía informó el viernes que la víctima permanece en estado estable.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.