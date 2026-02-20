Hombre en estado crítico tras ser apuñalado en Mecca, Sospechoso detenido el Viernes

MECCA, Calif. (KUNA) - Una persona se encuentra en condición grave después que ayer a las 7 de la noche fue apuñalada en el área de la calle Segunda en Mecca donde los agentes del sheriff lo encontraron herido.

De inmediato los paramédicos lo transportaron al hospital.

Un sospechoso fue detenido el viernes poco antes de las 10:30 a. m. en el bloque 91000 de la calle 3rd Street.

La policía informó el viernes que la víctima permanece en estado estable.