Skip to Content
La Poderosa

El Departamento de Control Animal realizará un evento de adopción en hoy terreno de la feria en Indio de hoy al domingo

Puppies inside the Coachella Valley Animal Campus
KESQ
Puppies inside the Coachella Valley Animal Campus
By
New
Published 11:25 AM

El Departamento de Control Animal del Condado de Riverside anunció que los refugios de mascotas que están al 230%, por lo que hoy realizaran un evento de adopción de perros en los terrenos de la feria del dátil de 3 a 6 de la tarde y el resto del fin de semana de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

Los interesados podrán encontrar la unidad móvil de adopción a la entrada de la feria y todos los perritos están vacunados, esterilizados y listos para irse a su nueva casa.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.