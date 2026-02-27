El Departamento de Control Animal realizará un evento de adopción en hoy terreno de la feria en Indio de hoy al domingo
El Departamento de Control Animal del Condado de Riverside anunció que los refugios de mascotas que están al 230%, por lo que hoy realizaran un evento de adopción de perros en los terrenos de la feria del dátil de 3 a 6 de la tarde y el resto del fin de semana de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Los interesados podrán encontrar la unidad móvil de adopción a la entrada de la feria y todos los perritos están vacunados, esterilizados y listos para irse a su nueva casa.