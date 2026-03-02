Continúan los trabajos de mejoras en la calle Palm Canyon en Palm Springs

Hoy inició la segunda fase del proyecto del puente de la calle Palm Canyon en Palm Springs por lo que los automovilistas y peatones podrán circular por el lado oeste del puente porque el lado este ya esta cerrado por la reconstrucción, mientras que los conductores que transiten con rumbo al norte o sur lo harán por un solo carril en cada dirección.

Por eso las autoridades sugieren que los conductores tomen tiempo extra ya que abra retrasos y como ruta alterna sugieren Belardo Road.