Skip to Content
La Poderosa

El Buró de Supervisores del Condado de Riverside aseguró fondos federales para mantener abierto el hospital de Blythe

KESQ
By
Published 11:04 AM

El condado de Riverside recibirá casi $9 millones de dólares en fondos estatales para el hospital de Blythe y que próximamente recibirá otro millón, por lo que se espera que el Buró de supervisores apruebe un acuerdo para mantener la sala de emergencia abierta, ante la posibilidad de bancarrota y un posible cierre.

La semana pasada los supervisores revisaron el plan de expansión de la clínica de emergencia.

El dinero viene del programa Medi-Cal de California con el objetivo de mantener abierto el hospital ya que el mas cerca es el de Indio que queda a 2 horas.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.