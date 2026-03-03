Skip to Content
La Poderosa

El CVUSD anunció la posibilidad de recortes por más de $25 millones de dólares

By
Published 9:40 AM

El Distrito Escolar del Valle de Coachella tendrá una junta el próximo jueves a favor o en contra de recorte de personal.  

Mientras trabajan en plan de reducción de presupuesto de $25.4 millones de dolares durante 3 años.

La superintendente dijo que está trabajando para minimizar el impacto en las aulas mientras restablece la estabilidad financiera a largo plazo y mencionó que alrededor de 30 personas podrían ser despedidas, además podrían hacer recortes en algunos programas de servicios de salud mental de varias escuelas.

Article Topic Follows: La Poderosa

Jump to comments ↓

Lina Robles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.