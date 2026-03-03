El CVUSD anunció la posibilidad de recortes por más de $25 millones de dólares

El Distrito Escolar del Valle de Coachella tendrá una junta el próximo jueves a favor o en contra de recorte de personal.

Mientras trabajan en plan de reducción de presupuesto de $25.4 millones de dolares durante 3 años.

La superintendente dijo que está trabajando para minimizar el impacto en las aulas mientras restablece la estabilidad financiera a largo plazo y mencionó que alrededor de 30 personas podrían ser despedidas, además podrían hacer recortes en algunos programas de servicios de salud mental de varias escuelas.