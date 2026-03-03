Skip to Content
Ya iniciaron los trabajos de mejoras en el parque Mesquite de Palm Springs

Published 9:31 AM

Ya iniciaron los trabajos en el parque Mesquite de Palm Springs donde se invertirán $7.5 millones de dólares

Las mejoras planificadas incluyen dos parques para perros grandes y pequeños, así como un nuevo estacionamiento que se construirá en un terreno vacío de 2 acres, mejoras en el drenaje, la pavimentación del estacionamiento del centro comunitario y reparaciones del drenaje en los estacionamientos de Little League.

Las mejoras adicionales incluyen bebederos de agua, la restauración de banquetas y senderos para camina y la construcción de un nuevo edificio de baños.

Se espera que la construcción concluya en octubre de 2026.

Lina Robles

