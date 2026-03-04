Buscan al conductor de un auto que era perseguido por ICE en la I-10 en Indio

La policía de Indio recibió una llamada que reportaba que el conductor de un carro manejaba erráticamente y en sentido contrario por el área de la calle Monroe y la Avenida 42, cuando los agentes llegaron encontraron el vehículo abandonado ayer a las 7:30 de la mañana.

Durante la investigación descubrieron que poco antes agentes de la migra intentaron detener al individuo que manejaba por el freeway 10 y la calle Jackson, pero el individuo desobedeció y huyo.