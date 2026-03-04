En Palm Desert una mujer murió después de ser atropellada

La policía reportó una tragedia ayer a las 7:40 de la mañana en el área de la Avenida Portola y la calle Frank Sinatra en Palm Desert donde una mujer fue atropellada; cuando los paramédicos llegaron la señora fue transportada al hospital donde más tarde murió.

Aún se desconoce si la víctima caminaba por el área peatonal, solo confirmaron que el conductor del vehículo involucrado permaneció en el área mientras era interrogado, pero no han dicho si enfrentará cargos.