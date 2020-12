«Cientos» de personas en EE.UU. podrían tener ya la nueva cepa de coronavirus del Reino Unido, creen investigadores

Noticias CNN

(CNN) — Investigadores que estudian la nueva cepa del coronavirus en el Reino Unido creen que probablemente llegó a Estados Unidos a mediados de noviembre y que muchas personas en Estados Unidos ya podrían estar infectadas.

«Si tuviera que adivinar, diría que probablemente [esté] en cientos de personas ahora», dijo Michael Worobey, jefe del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona. «Es muy posible que haya llegado varias veces a varios lugares».

«Imagínate la cantidad de viajeros infectados que salen de Londres; ha aumentado exponencialmente», dijo Trevor Bedford, profesor asociado de la División de Vacunas y Enfermedades Infecciosas del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson.

Los científicos británicos han rastreado la aparición más temprana conocida de la nueva cepa hasta el 20 de septiembre en Kent, un condado al sureste de Londres.

Worobey y Bedford dicen que estiman que el virus habría llegado a Estados Unidos a mediados de noviembre.

Esto es lo que sabemos sobre la nueva variante del covid-19

Ambos científicos, así como otros en todo el mundo, han rastreado las secuencias genéticas del coronavirus en Estados Unidos para ver si alguna coincide con la variante del Reino Unido. Hasta ahora no han encontrado ninguno, pero dicen que probablemente se deba a que el sistema de vigilancia de Estados Unidos no los está detectando.

Los funcionarios de salud están de acuerdo.

«Realmente debes asumir que ya está aquí, y ciertamente no es la cepa dominante, pero no me sorprendería en absoluto si ya estuviera aquí», dijo este martes el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

«Podría estar en Estados Unidos y es posible que aún no lo hayamos detectado», dijo el lunes el secretario adjunto de Salud, almirante Brett Giroir.

La nueva cepa del coronavirus de Reino Unido en EE.UU.

La variante del coronavirus del Reino Unido no ha sido identificada a través de los esfuerzos de secuenciación en Estados Unidos. Esto según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) en un informe científico publicado en su sitio web el martes.

Sin embargo, dice, solo se han secuenciado alrededor de 51.000 de los 17 millones de casos en Estados Unidos que ha contabilizado, menos del 0,5%.

«Dada la pequeña fracción de infecciones estadounidenses que se han secuenciado, la variante ya podría estar en Estados Unidos sin haber sido detectada», dijeron los CDC.

Para detectar nuevas mutaciones de un virus, se recolectan muestras de pacientes infectados y luego se someten a secuenciación genética, observando el orden de las letras en su código genético en busca de algo nuevo.

En Estados Unidos solo un número relativamente pequeño de muestras pasan por este proceso.

Pfizer y Moderna están probando sus vacunas contra la variante del coronavirus del Reino Unido

Desde el 15 de noviembre, aproximadamente cuando la variante del Reino Unido podría haber llegado a Estados Unidos, se ha realizado la secuenciación genética de los virus encontrados en unas 300 personas en ese país y en unas 9.000 en el Reino Unido, dijo Worobey.

«Volamos a ciegas», dijo Worobey. «Quizás alguna otra variante igualmente interesante se esté extendiendo con alta frecuencia, pero simplemente no lo estamos viendo».

En su sitio web, los CDC señalan que de aproximadamente 275.000 secuencias de genoma completo en bases de datos públicas, 51.000 son de Estados Unidos y 125.000 son del Reino Unido.

Esta diferencia es especialmente sorprendente teniendo en cuenta la cantidad de infecciones más confirmadas en Estados Unidos —Más de 18 millones— en comparación con más de 2,1 millones en el Reino Unido.

La nueva cepa de coronavirus

Los funcionarios de salud dicen que la investigación hasta ahora muestra que los cambios parecen hacer que el virus sea más transmisible, pero no parece que la variante cause una enfermedad más grave.

También dicen que en este punto, parece que la vacuna seguirá funcionando contra la variante del Reino Unido. El mes pasado, los CDC lanzaron un programa de vigilancia de cepas donde los estados enviarán al menos 10 muestras cada dos semanas para su análisis. La agencia espera tener el programa completamente implementado en enero.

Michael Nedelman de CNN contribuyó a este informe.