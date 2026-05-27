Las ciudades y estadios donde jugará EE.UU. durante el Mundial 2026

Por César López, CNN en Español

Para Estados Unidos, jugar la Copa del Mundo como anfitrión en 2026 no es solo un privilegio, como pudo haberlo sido hace 32 años, cuando organizó el Mundial de 1994. En ese entonces, el desarrollo del fútbol en el país era una incógnita, pero ahora es un examen de altísimo nivel.

Esta es la oportunidad para consolidar el fútbol en el país y demostrar que su llamada “generación dorada” puede competir de igual a igual con las potencias globales.

Pero Estados Unidos tiene algo más: una afición que ha crecido y mucho desde que nació la principal liga de fútbol local (la Major League Soccer).

Hoy la cultura del fútbol sigue en ascenso, y, al ser organizador, este Mundial será una prueba de fuego por el apoyo de sedes e hinchadas, que se encuentran inmersos en el mundo del balompié, o soccer, como rebautizó el país norteamericano al deporte rey.

La primera parada la selección estadounidense será en Los Ángeles, el 12 de junio, un día después de la inauguración del Mundial en el Estadio Azteca entre México y Sudáfrica. El equipos de las barras y las estrellas tendrá una prueba complicada ante Paraguay, que regresa a la cita mundialista siendo uno de los llamados “caballos negros”, un combinado que sin muchos nombres importantes se sabe desafiante.

Jugar en Los Ángeles podría garantizar un lleno absoluto, pese a las quejas y la dificultad para adquirir entradas por los altos precios, aunque también es un reto, por la diversidad cultural de la ciudad, que tiende a apoyar a sus equipos de origen.

Aunque Paraguay y Turquía, selección a la que enfrentará el 25 de junio en el cierre de la fase de grupos, no tienen grandes diásporas en la ciudad.

Los Ángeles tendrá como epicentro de su fanzone el mítico L.A. Coliseum, y prepara uno de los festejos más grandes y extensos entre todas las 16 sedes del Mundial. Serán 10 las zonas que abarcan gran extensión de la ciudad y el casco urbano para llevar la fiesta del Mundial a los aficionados fuera del estadio.

Pese a ser uno de los locales junto a México y Canadá, Estados Unidos se encuentra entre las 10 selecciones que más kilómetros recorrerá en la fase de grupos del Mundial, con un total de 3.106 kilómetros.

Son solo dos ciudades, Los Ángeles y Seattle, pero esta última, por calendario, es sede del segundo partido frente a Australia.

La afición de Seattle se caracteriza por ser una de las más ruidosas, tanto en la MLS con el Sounders, como en la NFL con los Seahawks, y se pelea junto a otras ciudades como Kansas City por ser considerada la capital del fútbol estadounidense.

Seattle, al igual que Los Ángeles, ha apostado por una gran fiesta para los aficionados al fútbol y por supuesto para los seguidores de la USMNT.

Un corredor de actividades bautizado como Unity Loop será el eje de los festejos, a partir del 11 de junio, con cuatro puntos neurálgicos: el centro de Seattle, el Waterfront Park o Pier 62, el Seattle Soccer House y el Victory Hall, ubicado al lado del estadio.

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