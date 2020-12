Esto es lo que significa el intento de Trump de modificar el acuerdo de estímulo económico

Noticias CNN

(CNN) — El video sorpresa del presidente Donald Trump publicado el martes por la noche en el que expresa sus quejas sobre el proyecto de ley de alivio del coronavirus por US$ 900.000 millones, que fue minuciosamente negociado, planteó de inmediato el espectro de un cierre del gobierno y una agitación económica en un momento en que se busca desesperadamente ayuda para millones de estadounidenses.

El presidente no amenazó explícitamente con vetar el proyecto de ley, y la Casa Blanca dijo más temprano en la noche que lo firmaría. Sin embargo, en el video publicado en Twitter agregó una capa de confusión a un proceso delicado que incluye no solo el alivio económico frente al covid-19, sino un paquete de gasto global de US$1,4 billones que financia al gobierno federal.

Primero, algunos hechos

La Casa Blanca les dijo explícitamente a los republicanos del Senado hace semanas que apoyaba la búsqueda de un compendio general (12 proyectos de ley de asignaciones vinculados en un solo paquete grande) y esas negociaciones se llevaron a cabo durante semanas.

La Casa Blanca estaba completamente al tanto de lo que estaba en el proyecto de ley y lo que se acordó. No obstante, funcionarios de la Casa Blanca reconocieron el martes por la noche que Trump no había recibido un informe detallado sobre el paquete antes de su aprobación.

LEE: Cientos de floridanos hacen fila para conseguir comida gratis, mientras la demanda creciente y la disminución de la oferta afectan a los bancos de alimentos

La mayoría de los elementos que el presidente mencionó como problemáticos en su video del martes por la noche no eran de la parte del paquete de estímulo económico por el covid-19. Eran del compendio. La mayoría de esos puntos, si no todos, eran similares a puntos de los paquetes de gasto anteriores que Trump ha firmado.

En particular, dos personas involucradas en el asunto dicen que el presidente está entusiasmado con la ayuda al extranjero en el paquete. Una vez más, eso ha sido parte de cada paquete de gastos que firmó anteriormente. Sin embargo, Trump se irritó en parte por los comentaristas de los medios conservadores que se quejaron de la ayuda, según personas familiarizadas con el tema.

¿Qué dice el Congreso sobre los intentos de Trump de cambiar el acuerdo de estímulo económico?

En cuanto a su solicitud de «enmendar» el proyecto de ley, bueno, ambas cámaras han aprobado la legislación. Y, en este punto, asistentes de ambas partes dicen que no hay ningún plan para hacer ningún movimiento para aceptar la solicitud del presidente sobre el paquete autorizado. Los primeros comentarios es que las dos partes podrían simplemente ignorar la situación y ver si se calma. El gobierno está operando bajo una resolución continua de siete días, por lo que hay algo de tiempo. La fecha límite real es el 28 de diciembre.

«Tal vez se obsesione con otra cosa y se olvide de todo este episodio», le dijo a CNN un asistente demócrata de alto rango. «O tal vez simplemente lo haga explotar. Una coda perfecta para su tiempo en el cargo», opinó.

LEE: ANÁLISIS | Trump se desboca con indultos, amenazas de veto y negación del covid

Sin embargo, por el momento los asistentes de ambas partes están en su mayoría atónitos.

«Es una cosa extraña que no me sorprende en absoluto porque por supuesto que él haría esto, pero también un poco aturdido porque ha estado tan preocupado con todo lo demás que esto parecía estar en un buen lugar», afirmó a CNN un asistente republicano de alto rango.

Los demócratas se lanzan tras dichos de Trump sobre el estímulo económico

Múltiples asesores y senadores republicanos, junto con muchos funcionarios de la Casa Blanca, le dijeron a CNN que no tenían ninguna advertencia de que se avecinaba un cambio del presidente en contra del paquete. Funcionarios de la Casa Blanca habían dicho en los días previos a la aprobación, y después, que Trump tenía la intención de firmar.

Los demócratas, sin embargo, han aprovechado que el presidente les lanzó una bola rápida fácil de batear. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, actuará el jueves para que se apruebe una legislación para pagos directos de US$ 2.000 por consentimiento unánime.

MIRA: Pelosi planea sacar a Trump «por su cabello, sus manitas y sus pies» si se niega a dejar la Casa Blanca, según Politico

«Los republicanos se negaron repetidamente a decir qué cantidad quería el presidente para los cheques directos», tuiteó Pelosi el martes por la noche. «Por fin el presidente aceptó US$ 2.000. Los demócratas están listos para discutir esto esta semana por consentimiento unánime. ¡Hagámoslo!», agregó.

Es casi seguro que esta opción quedará bloqueada. Solo se necesita un miembros para bloquear una solicitud de consentimiento unánime y hay muchos republicanos que se oponen a los pagos directos de ese tamaño. Pero mostrará una división inmediata entre los republicanos y Trump en un momento en que el partido se encuentra en medio de una guerra a fuego lento y solo unos días antes de las cruciales elecciones de segunda vuelta del Senado de Georgia.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió a Trump que firme el paquete aprobado esta semana y que luego trabaje con el Congreso para ampliar los pagos directos.

Trump ha buscado durante mucho tiempo pagos directos más grandes

Trump ha hablado con sus ayudantes durante varias semanas sobre el tamaño de los pagos directos, según dos funcionarios que hablaron con él. El nivel de US$ 600 fue en realidad la propuesta de su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, su negociador principal en todo este acuerdo, tanto del alivio para el covid-19 como el gasto general. Mnuchin estuvo el martes en la televisión promocionando el trato. Si bien Trump había abogado por pagos más altos, nunca amenazó explícitamente con torpedear el proyecto de ley si no se incluían, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Finalmente: Trump pudo haber entrado en las conversaciones sobre el estímulo económico en cualquier momento y, sin duda, hubiera tenido un efecto importante. Simplemente no lo hizo. Tuiteó. De vez en cuando hacía comentarios en reuniones. Mnuchin y el director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow, le informaban sobre las conversaciones, pero nunca se involucró directamente. Era, como mucho, un jugador pasivo, y la mayoría de las veces completamente ausente, según senadores y asistentes de ambos partidos. Trump ha estado casi exclusivamente obsesionado con sus esfuerzos por revertir el resultado de las elecciones, prestando atención a poco más en las últimas semanas.

Otra anotación: el paquete se aprobó con una mayoría a prueba de veto. Sin embargo, no está claro qué significa eso si Trump decide llegar a un extremo. Los republicanos de la Cámara de Representantes tienden a moverse dondequiera que se mueva Trump, por lo que es posible que el conteo de votos original no sea operativo. No obstante, es demasiado pronto para eso. En este momento, todo el mundo está en modo de esperar y ver qué pasa con el estímulo económico y el paquete tras las declaraciones de Trump.

Kevin Liptak de CNN contribuyó a este reporte.