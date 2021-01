«No recomendamos mezclar las vacunas contra el covid-19», dice el jefe de Salud Pública de Inglaterra.

Noticias CNN

(CNN) — No se recomienda mezclar las vacunas contra el covid-19, indicó el sábado la jefa de inmunizaciones de Public Health England, la Dra. Mary Ramsay, después de que la guía del gobierno se actualizara esta semana para decir que la intercambiabilidad de las vacunas contra el covid-19 era una opción «razonable».

«No recomendamos mezclar las vacunas contra el covid-19; si su primera dosis es la vacuna Pfizer, no debe recibir la vacuna de AstraZeneca para su segunda dosis y viceversa», dijo Ramsay en un comunicado.

“Puede haber ocasiones extremadamente raras en las que la misma vacuna no esté disponible, o en las que no se sepa qué vacuna recibió el paciente. Se debe hacer todo lo posible para darles la misma vacuna, pero cuando esto no sea posible, es mejor dar una segunda dosis de otra vacuna que no administrarla”, agregó.

Ramsay aclaró la posición del Reino Unido sobre la mezcla de vacunas después de una actualización del manual de estrategias de vacunas del gobierno el 31 de diciembre.

¿Qué decía la guía actualizada? La guía del jueves detalló que si la misma vacuna no está disponible, o si se desconoce el primer producto recibido, «es razonable ofrecer una dosis del producto disponible localmente para completar el programa».

«Se prefiere esta opción si es probable que la persona corra un alto riesgo inmediato o se considera poco probable que asista nuevamente», agregó.

¿Qué vacunas usa el Reino Unido? El Reino Unido autorizó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer/BioNTech el 2 de diciembre y la vacuna de la Universidad de Oxford/AstraZeneca el 30 de diciembre.

La guía recomienda que ambas vacunas se administren en dos dosis, con un mínimo de 21 días de diferencia para Pfizer/BioNTech y 28 días de diferencia para AstraZeneca, con protección a más largo plazo proporcionada por la segunda inoculación.

Las pautas del Reino Unido contradicen el enfoque de EE.UU.: la guía actualizada del Reino Unido contradice las pautas en Estados Unidos para las dos vacunas que ha autorizado, Pfizer/BioNTech y Moderna. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han señalado que las vacunas contra el covid-19 autorizadas «no son intercambiables entre sí o con otros productos de la vacuna contra el covid-19», y que «la seguridad y eficacia de una serie de productos mixtos no se han evaluado. Ambas dosis de la serie deben completarse con el mismo producto”.

Los CDC agregan, sin embargo, que «si se administran inadvertidamente dos dosis de diferentes productos de la vacuna de ARNm covid-19, no se recomiendan dosis adicionales de ninguno de los productos en este momento».