Los dos gestos que definen la polarización en Colombia: Petro viaja a Cuba y De La Espriella se prepara para asumir en Cali

Análisis por Fernando Ramos, CNN en Español

Gustavo Petro alista maletas para el que será su último viaje internacional como presidente de Colombia. El destino: La Habana. El anuncio ocurre en la misma semana en que el presidente electo Abelardo De La Espriella anticipó que cerrará 14 embajadas y que romperá relaciones con los gobiernos de dos de esas sedes diplomáticas, Cuba y Nicaragua.

“Suspendí lamentablemente mi viaje a EE.UU.. Lo reemplacé por un lugar que considero vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe: La Cuba agredida”, escribió Petro en su cuenta oficial en la red social X el 27 de julio. Esta es la tercera visita de Petro a Cuba en los cuatro años de su mandato.

El contrapunteo ideológico entre la despedida en La Habana y la investidura en Cali son mensajes políticos fuertes sobre dos estilos de Gobierno en los extremos de la derecha y de la izquierda.

“Valoro y agradezco profundamente que @SenadoGovCo y @CamaraColombia hayan aprobado el traslado del Congreso de la República a la ciudad de Cali para mi posesión presidencial”, dijo este miércoles en sus redes sociales De La Espriella. Y agregó: “Este 7 de agosto iniciaremos una nueva etapa en la historia de Colombia. Daremos el primer paso hacia una Patria Milagro verdaderamente descentralizada, con el corazón en las regiones, absoluto respeto por las instituciones y un compromiso inquebrantable de honrar siempre a nuestros soldados y policías, que con valentía defienden la libertad, la democracia y la soberanía de la Nación”.

Este miércoles, el Senado de Colombia autorizó a De La Espriella para que la toma de posesión el 7 de agosto sea en el Arena USC, un escenario de la Universidad Santiago de Cali en el departamento del Valle del Cauca con capacidad para más de 2.000 personas. Todo un desafío para las autoridades civiles y militares de una de las ciudades más golpeadas por la violencia rural y urbana en los últimos años en el país.

Inicialmente, el presidente electo había anunciado que la ceremonia en la que asumiría el poder se realizaría en una guarnición militar, pero ante la oposición de sectores del Congreso a esa iniciativa decidió cambiar de idea y propuso que el juramento se realizara en una institución educativa en Cali.

“Desde ya, Cali y el Valle se blindan y preparan para garantizar la seguridad de un momento histórico para nuestra región: la posesión del presidente Abelardo de la Espriella el próximo 7 de agosto. Hoy, en Consejo de Seguridad junto al alcalde de Cali, @alejoeder, la Fuerza Pública y las autoridades, tomamos las primeras decisiones para proteger al presidente @ABDELAESPRIELLA, garantizar la tranquilidad de los ciudadanos y brindar todas las condiciones para que esta jornada se desarrolle en orden y seguridad”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del departamento del Valle del Cauca, en una publicación en redes sociales.

Cali fue el epicentro de las protestas de 2021 que abrieron paso a la aspiración presidencial de Petro con gran parte de las banderas del progresismo y de la base popular de la izquierda.

“El juramento ahí representa un acto deliberado de reclamo de autoridad territorial por parte de la derecha y una señal de retorno al orden, respaldo a las autoridades militares y civiles en una zona clave para la seguridad nacional”, dijo a CNN el analista político y columnista Álvaro Ayala. “En los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo y Huila operan las disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales al servicio del narcotráfico. Y hay además cientos de miles de hectáreas sembradas con cultivos de hoja de coca. Y allí es donde va a comenzar la nueva apuesta de combate a los grupos armados ilegales por parte de De La Espriella”.

Con su posesión en Cali, De La Espriella rompe con una tradición republicana de los actos de juramentación en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. El presidente electo ha dispuesto además sedes alternas de gobierno en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Cali.

“Como ahora la agenda diplomática colombiana se reducirá a los dictámenes de Tel Aviv que dicen con quién tenemos relaciones diplomáticas de acuerdo a las conveniencias de los genocidas, entonces aislarán a Colombia al pequeño círculo de los amigos del genocidio pues la humanidad está en contra del holocausto humano en Gaza”, dijo Petro, refiriéndose a la decisión de De La Espriella de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, rotas durante el mandato del actual mandatario.

Entre los invitados internacionales que asistirán a la posesión presidencial están Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Javier Milei, de Argentina; Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos; José Antonio Kast, presidente de Chile; Rodrigo Paz, de Bolivia, y el rey Felipe VI de España, entre otros.

“Una nueva etapa en la relación entre Colombia y Estados Unidos ya está en marcha. Por delegación del presidente electo @ABDELAESPRIELLA, sostuvimos una reunión de trabajo con la misión de alto nivel enviada por el Gobierno de los Estados Unidos para dar continuidad a los compromisos construidos durante nuestra visita oficial a Washington”, sostuvo este jueves en un pronunciamiento público José Manuel Resptrepo, vicepresidente electo de Colombia.

Una agenda política y diplomática que, según varios analistas, indica cuál será la prioridad en materia internacional que tendrá el nuevo Gobierno. “Colombia no solo dio un giro a la derecha, también volverá a tener en Estados Unidos su principal aliado estratégico y comercial. Sin duda buscará todo el apoyo militar para poder combatir el crecimiento de los grupos armados ilegales durante la frustrada política de paz total del gobierno Petro”, opinó el analista Ayala.

Dos visiones distintas de un mismo país con dos estilos de mandatos que se vislumbran totalmente opuestos. Todo esto en medio de un país polarizado y dividido con grandes retos en materia fiscal, social y de orden público. Y en donde los ciudadanos, más allá de los debates ideológicos, esperan soluciones a problemas como la inflación, la pobreza, la salud y la falta de acceso a oportunidades laborales.

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