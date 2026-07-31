El Gobierno de Trump intenta reconstruir la infraestructura de seguridad electoral que desmanteló

Tierney Sneed, Sean Lyngaas, Evan Perez

Tras desmantelar el sistema federal diseñado para proteger las elecciones de EE.UU., la administración Trump afirma ahora que tiene un plan para reconstruirlo, a menos de 100 días del día de las elecciones intermedias y apenas unas semanas antes de que comiencen a enviarse las papeletas por correo.

Un año después de prescindir de muchos de sus especialistas en seguridad electoral más experimentados, una agencia federal clave en ciberseguridad está reasignando al personal restante a nuevas funciones.

La agencia indica que se espera que los nuevos enlaces “establezcan relaciones de confianza” con funcionarios electos estatales y locales, según un resumen interno de los planes de la administración obtenido por CNN.

El memorando, enviado por correo electrónico a principios de este mes por funcionarios estadounidenses al personal del Capitolio, revela más detalles de los que la administración Trump ha hecho públicos sobre cómo pretende reconstituir su operación de seguridad electoral, en medio de las exigencias del presidente Donald Trump y del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, de llevar a cabo una reforma integral.

La agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que supervisa esta labor —la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras (CISA)— afirma que utilizará un mecanismo de seguridad empleado durante la Copa del Mundo para proteger las elecciones de mitad de mandato. Asimismo, promete presentar en un plazo de 30 días un plan público que “detallará los recursos de seguridad cibernética y física” para los estados, según el correo electrónico del 17 de julio.

Sin embargo, funcionarios electorales y expertos apartidistas advierten que el ciclo electoral está demasiado avanzado para introducir cambios importantes en los protocolos de seguridad, y se muestran escépticos de que la plantilla mermada de la agencia pueda ofrecer siquiera el apoyo básico a los estados antes de los comicios.

En una sesión informativa a puerta cerrada celebrada este mes, un funcionario de la CISA recién asignado a la seguridad electoral comunicó al personal del Congreso que la agencia ha sufrido tal reducción de personal que no podrá prestar su asistencia habitual en materia de seguridad electoral antes de las elecciones de mitad de mandato, según un funcionario estadounidense.

Ante el silencio casi total de la CISA durante meses, los estados han seguido adelante por su cuenta, improvisando nuevas medidas de seguridad para cubrir los vacíos generados cuando la administración Trump desmanteló las funciones de la agencia relacionadas con las elecciones.

Los funcionarios estatales y locales han estirado sus ajustados presupuestos para contratar a proveedores privados de ciberseguridad o incorporar personal informático adicional para realizar esa labor internamente. Están organizando simulacros de mesa —similares a los que antes coordinaba la CISA— para ensayar cómo responderían ante emergencias de seguridad. Además, han tenido que reorganizar los procesos de intercambio de información entre estados que servían como sistema de alerta temprana ante cualquier intento de alterar los sistemas electorales, haciendo que los gobiernos estatales y locales financien una plataforma que el gobierno federal ofrecía anteriormente de forma gratuita.

“Todo esto contaba con el apoyo de agencias federales”, declaró a CNN la secretaria de Estado de Vermont, Sarah Copeland Hanzas. “Ahora tenemos que averiguar cómo compartir esa información… usando cinta adhesiva y, ya sabes, tal vez un par de cuerdas elásticas”.

No obstante, los funcionarios electorales estatales y locales confían en haber tomado las medidas necesarias para cubrir las deficiencias y proteger la infraestructura electoral de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026. Sin embargo, reconocen que no han logrado replicar la capacidad del gobierno federal para coordinar la recopilación y el análisis de inteligencia entre múltiples agencias federales y así obtener una visión nacional de las amenazas emergentes.

La ventaja de ese enfoque intergubernamental quedó patente cuando la primera administración Trump identificó intentos de actores iraníes por influir en las elecciones de 2020. En colaboración con las agencias de inteligencia, la CISA desempeñó un papel fundamental al presentar dicha información a los funcionarios electorales utilizando un lenguaje que les permitía actuar en consecuencia, según diversas fuentes del ámbito electoral. La información que los funcionarios electorales compartieron con la CISA y sus homólogos del FBI ayudó al gobierno federal a comprender las intenciones de los iraníes.

Chris Krebs, entonces director de la CISA, compareció junto a John Ratcliffe, entonces director de Inteligencia Nacional, para anunciar la campaña de influencia, un episodio que Mullin omitió cuando él y Trump alegaron que el gobierno había ocultado los esfuerzos iraníes.

En un comunicado dirigido a CNN, el director interino de la CISA, Nick Andersen, afirmó que el próximo plan de seguridad electoral “ofrecerá a los estados los recursos cibernéticos que necesitan, incluida información sobre servicios voluntarios gratuitos, tales como el intercambio de datos sobre amenazas, asistencia técnica, escaneo de vulnerabilidades y otros apoyos para la mitigación de riesgos”.

El secretario de Estado de Nevada, el demócrata Francisco Aguilar, declaró a CNN que ya era “demasiado tarde” en el ciclo de preparación electoral para un plan de este tipo por parte del gobierno federal, una opinión compartida por otros profesionales del sector de la seguridad electoral. “Estamos bien hasta que llega el ciclo electoral. No se trata simplemente del día de las elecciones. El día de las elecciones no fue cuando los rusos comenzaron en 2016, ni cuando los iraníes empezaron en 2020”, afirmó Geoff Hale, exfuncionario de seguridad electoral de la CISA y actual investigador visitante en el Center for Democracy and Technology. “La gente debería darse cuenta de que tenemos un vacío de información de entre 14 y 18 meses”.

Durante casi una década —tras la decisión tomada en 2017 por la administración saliente de Obama de designar las elecciones como una subcategoría de la infraestructura crítica de la nación—, la CISA forjó relaciones con funcionarios electorales a través de 10 oficinas regionales. Estas oficinas contaban con asesores electorales capaces de ayudar a canalizar recursos hacia los responsables de los procesos de votación.

Dichos recursos incluían ejercicios de simulación, pruebas de estrés para las defensas cibernéticas de los sistemas electorales y boletines de inteligencia que detallaban posibles amenazas. La seguridad física de las elecciones cobró especial relevancia después de que los comicios de 2020 pusieran de manifiesto el acoso y las amenazas contra los funcionarios electorales. A petición de las oficinas locales, los funcionarios de la CISA realizaban evaluaciones de seguridad física en los centros de votación y otras instalaciones electorales.

Sin embargo, la presencia de la CISA se redujo drásticamente tras el regreso de Trump a la Casa Blanca —obsesionado más que nunca con la idea de que un “Estado profundo” amañaba las elecciones en su contra— y los drásticos recortes que su administración aplicó a la agencia. Se prescindió de los especialistas regionales en materia electoral, así como de otros empleados de la CISA dedicados a este ámbito (incluido Hale), y gran parte de la labor electoral de los expertos que permanecieron en la agencia quedó paralizada.

A pesar de la drástica reducción de personal y operaciones, los servicios de la CISA a los funcionarios electorales no han cesado por completo, aunque quienes trabajan con dichos funcionarios describen el apoyo recibido como disperso e inconsistente, en el mejor de los casos. Los responsables electorales de algunos estados han logrado obtener asistencia ocasional; en ocasiones, omitiendo en su solicitud de evaluación de seguridad que el requerimiento estaba vinculado a una función específicamente electoral. La misión más amplia de la CISA, consistente en ayudar a los gobiernos estatales y locales en cuestiones de seguridad, sigue vigente.

No obstante, en amplias zonas del país, los funcionarios electorales no han recibido ningún tipo de apoyo específico para las elecciones por parte de la CISA durante este ciclo electoral.

En su lugar, los funcionarios electorales han pasado a depender de un “grupo heterogéneo de asesores y coordinadores que hemos formado entre quienes ya realizábamos esta labor anteriormente”, señaló el secretario de Estado de Arizona, el demócrata Adrian Fontes.

Por ejemplo, bajo administraciones anteriores, el gobierno federal financiaba un portal de intercambio de información utilizado por funcionarios electorales de todo el país.

Dicho portal —el Centro de Análisis e Intercambio de Información sobre Infraestructura Electoral (EI-ISAC, por sus siglas en inglés)— sigue operativo, pero ahora funciona bajo un modelo de suscripción de pago, lo que ha generado un panorama desigual de afiliación entre los 44 estados participantes. En algunos estados, las oficinas electorales estatales pagan para que los administradores electorales locales tengan acceso a la plataforma, mientras que en otros estados, las oficinas locales adquieren sus propias suscripciones.

El aspecto positivo para el sector electoral es que contaba con casi una década de experiencia trabajando con los expertos en seguridad de la CISA antes de que Trump asestara un golpe devastador a la agencia.

“Mi conclusión principal sobre la retirada de la CISA es que me alegra que ocurra ahora y no hace unos años”, comentó una persona que trabaja con funcionarios electorales y pidió mantener el anonimato para no perjudicar su relación laboral con la administración.

Gracias a esa experiencia acumulada, los funcionarios estatales destacaron su capacidad para adaptarse al nuevo escenario; algunos administradores electorales republicanos sostienen que la retirada federal no constituye la crisis que a veces se pretende hacer creer.

“Aprovechamos los recursos y los conocimientos compartidos a través de las diversas colaboraciones federales e intentamos asegurarnos de poder replicarlos de cara al futuro”, afirmó el secretario de Estado de Iowa, el republicano Paul Pate. “Cuando la CISA nos enseñaba a realizar simulacros de crisis, quisimos aprender rápidamente no solo a llevarlos a cabo, sino también a enseñárselos a otros”.

El secretario de Virginia Occidental, el republicano Kris Warner, declaró a CNN que su “as bajo la manga” fue la contratación de un exfuncionario de la CISA como director de información de su oficina, al tiempo que subrayó que su estado nunca dependió del gobierno federal para la administración electoral, especialmente gracias a las alianzas que ha establecido con otros estados.

“No necesitamos al gobierno federal para poder tomar el teléfono y llamar a Michael Adams [secretario de Estado de Kentucky], a Denny Hoskins [secretario de Estado de Missouri] o a cualquiera de los otros secretarios de Estado con los que debemos mantener contacto”, señaló.

No obstante, a pesar de haber logrado replicar por su cuenta el apoyo que brindaba la CISA, el coste económico que ello conlleva sigue suponiendo una carga constante para los funcionarios electorales.

“Esto recae sobre los contribuyentes de Nevada, cuando son ellos quienes ya pagan al gobierno federal para que realice esta labor. El gobierno federal debería asumir esta responsabilidad, pero no lo está haciendo”, declaró Aguilar.

La salida de los especialistas electorales de la CISA ha provocado una diáspora de expertos que han pasado a ocupar puestos de apoyo en ciberseguridad electoral en grandes empresas tecnológicas o en organizaciones sin ánimo de lucro de reciente creación (muchas de estas últimas ofrecen sus servicios de forma gratuita a los funcionarios electorales). Sin embargo, entre la veintena de estados que han prohibido la financiación privada de las elecciones tras las polémicas donaciones a las oficinas electorales en 2020 procedentes de la fundación de Mark Zuckerberg, conocidas peyorativamente como ZuckBucks, al menos algunas de esas leyes estatales impiden que los estados reciban tales servicios de forma gratuita por parte de organizaciones privadas.

“La situación se ha vuelto una locura”, comentó Pate sobre el aumento de los costos de ciberseguridad para las oficinas electorales. “Realmente vamos a tener que tomarnos en serio la cuestión de contar con una fuente de financiación constante; ya sea que los estados deban asumir el gasto o que el gobierno federal mantenga su compromiso al respecto”.

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