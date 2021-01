La lluvia de meteoritos cuadrántida alcanza su punto máximo este fin de semana y otros eventos celestiales en 2021

Noticias CNN

(CNN) — El año nuevo comienza con el punto máximo de la lluvia de meteoritos cuadrántida el sábado por la noche hasta la madrugada del domingo. Si bien puede ser una de las más fuertes del año, una luna gibosa menguante brillante probablemente limitará la cantidad de meteoros visibles.

También es difícil de observar debido al duro clima de enero y al pico corto, de aproximadamente seis horas. Se verá mejor en el hemisferio norte entre las 2 a.m. hora local y el amanecer.

Por lo general, se ven entre 50 y 100 meteoros por hora, especialmente en las zonas rurales. Si bien la luna brillante reducirá este número, es posible que puedas ver más meteoros si el cielo está despejado en tu área.

Verifica la hora y la fecha para ver cuáles son tus posibilidades, o sal para comprobarlo por ti mismo.

Cómo apreciar la lluvia de meteoritos

Observa el cielo del noreste y mira a mitad de camino. Incluso puedes vislumbrar algunas bolas de fuego durante la lluvia de meteoritos. Observa los cielos durante al menos una hora, según los consejos de la American Meteor Society.

Si el nombre de la lluvia de meteoritos suena extraño, probablemente sea porque no suena como si estuviera relacionado con una constelación, como otras lluvias de meteoritos. Eso es porque la constelación homónima de las Cuadrántidas ya no existe, al menos, no como una constelación reconocida.

La constelación Quadrans Muralis, observada y anotada por primera vez en 1795 entre Bootes y Draco, ya no se incluye en la lista de constelaciones modernas de la Unión Astronómica Internacional porque se considera obsoleta.

La lluvia de meteoritos irradia entre Big Dipper y Bootes.

Al igual que la lluvia de meteoros de las gemínidas, la cuadrántida proviene de un misterioso asteroide o «cometa de roca», en lugar de un cometa helado, lo cual es inusual. Este asteroide en particular es 2003 EH1, que tarda 5,52 años en orbitar el sol una vez.

El pico corto de la lluvia se debe a que solo una pequeña corriente de partículas interactúa con nuestra atmósfera, y la corriente se produce en un ángulo perpendicular. Cada año, la Tierra pasa por este rastro de escombros por un corto tiempo.

Si vives en un área urbana, es posible que desees conducir a un lugar que no esté lleno de luces de la ciudad que obstruyan tu vista. Si puedes encontrar un área que no se vea afectada por la contaminación lumínica, los meteoros podrían ser visibles cada dos minutos desde la noche hasta el amanecer.

Encuentra un área abierta con una vista amplia del cielo y no olvides abrigarte. Asegúrate de tener una silla o una manta para poder mirar hacia arriba. Y dale a tus ojos entre 20 y 30 minutos para adaptarse a la oscuridad, sin mirar tu teléfono, para que los meteoros sean más fáciles de detectar.

Ojos en el cielo en 2021

Las cuadrántidas dan inicio a la primera de las 12 lluvias de meteoritos en 2021.

Típico de un año normal, 2021 también tendrá 12 lunas llenas. (El año pasado tuvo 13 lunas llenas, dos de las cuales fueron en octubre).

Aquí están todas las lunas llenas y sus nombres que ocurren este año, según el Farmer’s Almanac:

28 de enero – Luna de lobo

27 de febrero – Luna de nieve

28 de marzo – luna de gusano

26 de abril – Luna rosada

26 de mayo – Luna de flores

24 de junio – Luna de fresa

23 de julio – Buck moon

22 de agosto – Luna de esturión

20 de septiembre – Luna de cosecha

20 de octubre – luna del cazador

19 de noviembre – luna de castor

18 de diciembre – Luna fría

Este año, habrá dos eclipses de sol y dos eclipses de luna, y tres de estos serán visibles para algunos en Norteamérica, según el Old Farmer’s Almanac.

Un eclipse total de luna ocurrirá el 26 de mayo, mejor visible para aquellos en el oeste de Norteamérica y Hawai desde las 4:46 a.m. hasta las 9:51 a.m. (hora de Miami).

El 10 de junio se producirá un eclipse anular de sol, visible en el norte y noreste de Norteamérica de 4:12 a.m. a 9:11 a.m (hora de Miami). El sol no estará completamente bloqueado por la luna, así que asegúrese de usar anteojos de eclipse para ver este evento de manera segura.

El 19 de noviembre verá un eclipse parcial de luna y los observadores del cielo en Norteamérica y Hawái lo verán entre la 1 a.m. y las 7:06 a.m. (hora de Miami).

Y el año termina con un eclipse total de sol el 4 de diciembre. No se verá en Norteamérica, pero en las Islas Malvinas, el extremo sur de África, la Antártida y el sureste de Australia podrán divisarlo.