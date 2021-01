La salud mental es uno de los mayores problemas por la pandemia que enfrentaremos en 2021

Noticias CNN

(CNN) — Con el progreso en los esfuerzos de las vacunas contra el covid-19 y las predicciones de cuándo la mayor parte de la población las recibirá, parece haber una luz al final del largo y angustioso túnel pandémico. Sin embargo, dado que los riesgos físicos se manejan mejor con vacunas, lo que probablemente aún permanecerá es el impacto indeleble de la pandemia que pesa sobre la psiquis colectiva.

Este 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.

La demanda pandémica a la atención de salud mental abruma a los proveedores

«Los aspectos físicos de la pandemia son realmente visibles», dijo Lisa Carlson, expresidenta de la Asociación Estadounidense de Salud Pública y administradora ejecutiva de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory en Atlanta. «Tenemos escasez de suministros y estrés económico, miedo a las enfermedades, todas nuestras rutinas interrumpidas, y hay un verdadero dolor en todo eso».

«No tenemos una vacuna para nuestra salud mental como la tenemos para nuestra salud física», agregó Carlson. «Entonces, tomará más tiempo salir de esos desafíos».

Con base en las luchas mentales que sufrieron tantos este año, estos son los problemas que los profesionales de la salud mental anticipan que saldrán a la luz en 2021.

Agotamiento físico, sedentarismo y la salud mental

La vida era estresante antes de la pandemia, pero los nuevos desafíos han contribuido con un costo adicional. La educación virtual desde el hogar, la seguridad, las dificultades financieras, el teletrabajo, mantenerse al día con nueva información y lidiar con la enfermedad y la muerte pueden hacer que la vida se sienta como un juego interminable.

El aislamiento, que puede conducir a la soledad, ha afectado a personas de todas las edades. Muchos niños y adolescentes han estado perdiendo oportunidades importantes para el desarrollo social.

La forma en que manejes el estrés es crucial para encontrar un respiro de la pandemia, dijo Carlson, quien agregó que es necesario volver a lo básico. Estar de forma segura al aire libre y cerca de los árboles, que Carlson considera «parte del equipo de salud pública», puede mejorar tu salud en general. Cuando puedas, tómate un tiempo para relajarte y desconectarte de las noticias.

Enfocarse «en lo básico para dormir, comer alimentos saludables, moverse durante el día, pasar tiempo con las mascotas y los seres queridos» va a ser de vital importancia, agregó. «Cuidarnos a nosotros mismos y a los demás debería ser el enfoque de todos a medida que avanzamos hacia 2021».

Más actividades extracurriculares y menos pantalla ayuda a la salud mental en adolescentes

¿A quién invitarías a tu burbuja social? 2:04

Cuando la pandemia sabotea el sueño

Dado que pasar más tiempo en casa ha significado más sueño para algunos, los extraños «sueños pandémicos» de los que la gente hablaba este año tienen mayores oportunidades de aparecer, dijo el Dr. Raj Dasgupta, un médico pulmonar y del sueño y un profesor asistente de Medicina Clínica en la Escuela de Medicina Keck de la Universidad del Sur de California.

El estrés, el trauma y los nuevos desafíos son otros factores que han provocado alteraciones y trastornos del sueño. Las personas que se encuentran en primera línea de la atención médica, los que presenciaron la muerte y las personas que quedaron atrapadas en los cruceros pueden experimentar estrés postraumático que puede provocar insomnio y pesadillas. «Hay cosas que ves que simplemente están grabadas en tu mente», dijo Dasgupta.

La falta de separación entre el trabajo y el hogar puede significar patrones de sueño irregulares. La pandemia «realmente lanzó una bola curva en nuestro ritmo circadiano», agregó.

Además, «muchas personas han aumentado de peso», dijo Dasgupta. «El peso siempre ha sido un factor de riesgo cuando hablamos de cosas como la apnea obstructiva del sueño». La apnea del sueño se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar depresión y ansiedad.

Dado que la calidad del sueño está relacionada con la salud mental, recibir suficiente luz solar para un ritmo circadiano normal, desarrollar una rutina de sueño y practicar técnicas de relajación serán cruciales en 2021.

Algunos trastornos prosperan de forma aislada

Sin apoyo y responsabilidad, algunas personas que se recuperan de los trastornos de la alimentación y trastornos por uso de sustancias han chocado contra una pared.

El «trauma colectivo» que experimentan las personas «contribuye a un aumento de la ansiedad, la depresión y otros factores de salud mental comúnmente asociados con los trastornos alimentarios», dijo, por correo electrónico, Chelsea Kronengold, gerente de Comunicaciones de la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios.

Los desafíos han incluido preocupación por la falta de estructura, más tiempo en un entorno desencadenante y dificultad para encontrar privacidad para las sesiones de telesalud y otro tipo de apoyo virtual. Algunas personas con trastornos de la alimentación también han experimentado un aumento de los síntomas, como restricción o atracones de comida, o recaídas.

Para aquellos que no están listos para recuperarse o todavía están activos en sus trastornos, el aislamiento ha sido una oportunidad para mantener comportamientos desordenados, una oportunidad por la que algunos pueden estar agradecidos, mientras que otros están angustiados.

«No sólo los trastornos alimentarios prosperan de forma aislada», dijo Kronengold, «también se agrega ansiedad y culpa por la posibilidad de quedarse sin comida y / o tener demasiada comida disponible en todo momento».

Las recaídas en los opioides y otras drogas se han disparado durante la pandemia, y las tasas de trastornos por uso de sustancias podrían aumentar a medida que la pandemia continúa.

Los niveles de ansiedad de los jóvenes casi que se duplicaron durante el primer confinamiento por covid-19, según un estudio

¿Cómo impacta a las enfermeras la atención de covid-19? 3:34

«No estamos experimentando estos riesgos por igual»

Para muchos, el trabajo es otra fuente de desafío mental.

Las personas que no pueden refugiarse y trabajar en casa, no pueden evitar el transporte público o no pueden abastecerse de alimentos pueden estar sufriendo un impacto adicional en su estabilidad mental. Algunos de los fundamentos necesarios para respaldar la salud mental se combinan con el empleo, dijo Carlson, por lo que la pérdida del trabajo también puede significar la pérdida de su seguro médico, cuidado infantil o licencia por enfermedad pagada.

«Estábamos en riesgo antes de la pandemia«, dijo Carlson. «Las comunidades de color están sufriendo aún más, y hay muchas cosas que no sabemos porque hay una falta real de informes de estadísticas raciales que nos ayuden a comprender realmente el impacto».

El acceso de los nativos estadounidenses a los servicios de salud mental en las reservas ha disminuido aún más, y es posible que las cosas no mejoren para fines de 2021, dijo Jacque Gray, por correo electrónico. Gray es la directora asociada del Centro de Salud Rural de la Universidad de Dakota del Norte, donde también es profesora asociada de Investigación.

«Sé de una tribu en la que han tenido múltiples suicidios entre las edades de 20 a 40», agregó Gray, «dejando a los niños a cargo de los abuelos sin apoyo para la consejería de los niños o ayuda para los abuelos».

Algunos estudios han «encontrado un gran aumento en la depresión, particularmente entre los asiáticos», dijo la Dra. Tina Cheng, presidenta del Departamento de Pediatría de la Universidad de Cincinnati y directora de la Fundación de Investigación Infantil de Cincinnati. Los estadounidenses de origen asiático y los estadounidenses de origen chino han informado que experimentan síntomas de salud mental negativos debido al racismo relacionado con la pandemia.

Se espera que los impactos específicos de la pandemia en el sustento y el bienestar de una persona «amplifiquen la salud mental ya en declive en la sociedad estadounidense», dijo Jasmine Mena, profesora asistente de Psicología en la Universidad de Bucknell en Lewisburg, Pensilvania.

Los trabajadores de primera línea son otro grupo para el que la pandemia es ineludible. El equipo de protección personal limitado, los largos días de trabajo, las enfermedades y la muerte de pacientes y colegas, la exposición al covid-19 y la separación del hogar han desgastado a muchos profesionales de la salud.

«Incluso fuera de la pandemia, estamos hablando de una población vulnerable», dijo el Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN, en el programa de televisión New Day, de CNN.

«Para salir de los desafíos de la salud mental, necesitaremos trabajar juntos para lograrlo», dijo Carlson.

Muchas personas que sufrieron ansiedad y depresión antes de la pandemia han experimentado sus niveles de incertidumbre, miedo y angustia el doble o peor. El lavado de manos excesivo y el miedo a la contaminación pueden ser características del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Ahora y en el futuro, algunas personas con TOC pueden sentirse reconfortadas por la aceptación pública de los comportamientos de seguridad, pero también luchan por no volverse cada vez más obsesivas.

Para algunas personas de la comunidad LGBTQ +, la pandemia ha significado tener que refugiarse en un lugar con personas que no aceptan su género u orientación sexual. A veces, esa objeción se expresa mediante la violencia, que podría continuar como lo hace la pandemia. Las tasas de ideación suicida son más altas entre los jóvenes en 2020, pero especialmente entre los jóvenes LGBTQ +.

«El simple hecho es que la inequidad mata», dijo Carlson. «Vemos que esas cosas desiguales afectan la salud directamente en la pandemia y realmente arrojan luz sobre problemas que sabíamos que existían, pero que ahora son mucho más difíciles de ignorar».

Ya no están infectados, pero siguen enfermos

Las personas que llevan el virus por un tiempo prolongado son las personas que no se han recuperado por completo de covid-19 semanas o incluso meses después de la última vez que mostraron síntomas. Además de los impactos respiratorios y neurológicos que algunas personas experimentan mucho después de que ya no están infectadas con el coronavirus, los efectos mentales también han perdurado.

Si bien las preocupaciones por la angustia psicológica durante la pandemia se han centrado principalmente en la ansiedad y las medidas de cuarentena, un estudio dijo que «una segunda ola de morbilidad psicológica debido a una enfermedad viral puede ser inminente».

«La gente espera que te enfermes durante cierto tiempo y luego te recuperes», dijo Carlson. «Estas personas que llevan la enfermedad por mucho tiempo y han pasado meses enfermas están mucho más allá de sus propias expectativas o de las expectativas de los demás sobre ellos. Hay un verdadero desafío de salud mental en eso», agregó. «Realmente va a causar luchas para ellos y para sus seres queridos, y por cómo sienten que otras personas sienten por ellos».

Los aspectos positivos de la pandemia

La carga mental de la pandemia ha facilitado más honestidad y empatía en torno a la salud mental, que es clave para desmantelar el estigma que disuade a algunos personas que buscan ayuda.

Otro aspecto positivo es que más personas han pedido ayuda o han estado sirviendo a otros, ya sea donando a una causa importante, comprando alimentos para los vecinos o animando a quienes sirven al público. Ser amable tiene sus propios beneficios para la salud mental.

Algunas personas han encontrado consuelo en los servicios de telesalud, una tendencia creciente a recibir atención que puede ser más fácil y accesible. Y muchas están adquiriendo pasatiempos y esfuerzos: incluida la meditación, la jardinería, la adopción de mascotas y el horneado de pan, que podrían ayudarte a sentirse mejor en ocasiones.

«Definitivamente hay cosas aquí que se van a exacerbar unas a otras», dijo Carlson. «Realmente espero que, sobre todo, este sea realmente el momento en que derribemos las barreras para hablar sobre salud mental, porque creo que lo más importante que podemos hacer – como profesionales y en nuestras familias y en nuestras comunidades – es hablar sobre ello.

«Cada vez que hablamos de salud pública, debemos hablar de salud mental. Y cada vez que hablamos de covid-19, deberíamos hablar de salud mental».