LeBron James lanza un triple sin mirar y gana una apuesta

(CNN) — Llámelo espectacularidad, llámelo extraordinaria conciencia espacial, pero LeBron James llevó su actuación a un nivel completamente nuevo contra los Houston Rockets el martes.

Ya adelante por 21 puntos ante los Rockets en el segundo cuarto, James atrapó un pase en la esquina frente a su banco de Los Angeles Lakers y escuchó la voz de Dennis Schroder. «Le dije que le apostara a un Benjamin, así que lo disparó», dijo Schroder.

James luego giró para encontrar los ojos de Schroder mientras intentaba el triple.

«Acepté la apuesta cuando todavía estaba lanzando el balón», explicó el cuatro veces campeón de la NBA.

«Una apuesta no es oficial hasta que miras a un hombre a los ojos, así que tuve que mirarlo a los ojos y pude ganar esa».

Para regocijo de sus compañeros y con James aún sin mirar a la canasta, el disparo entró y el banco de los Lakers estalló en celebración.

Si bien su repertorio de habilidades extraordinarias es amplio y variado, los triples sin mirar no han sido una regularidad para James.

Entonces, después de sorprender a sus compañeros de equipo con su hazaña el martes, James rindió homenaje a Steph Curry, uno de los mejores lanzadores de la NBA y alguien que ha hecho que los tiros sin mirar sean más comunes.

«Steph es probablemente el que más lo ha hecho en nuestra liga, y cuando disparas el balón tan hermoso, sin esfuerzo y precisamente como lo hace Steph, él tiene la luz ultraverde definitiva para hacer eso», explicó James.

«Porque 10 de cada nueve veces son para Steph».

El tremendo triple sin mirar fue el momento culminante de la dominante victoria de los Lakers por 117-100 sobre los Rockets.

Detrás de los 26 puntos de James y los 19 puntos de Antony Davis, los actuales campeones de la NBA mejoraron su récord a un 9-3, el mejor de la liga, y ahora están invictos como visitantes.

‘Esta situación es una locura’

Para los Rockets, ha sido un comienzo turbulento para la temporada 2020-21.

Después de que la solicitud de cambio reportada por el MVP de 2018 James Harden cayera en oídos sordos y su primer juego fuera pospuesto, los Rockets tienen marca de 3-6 hasta ahora después de derrotas consecutivas contra los Lakers.

Tras la derrota del martes, en la que los Rockets estaban detrás de los Lakers por hasta 30 puntos en algunas etapas, Harden calificó la situación del equipo como «loca».

«Amo esta ciudad», dijo Harden, quien se unió desde el Oklahoma City Thunder en 2012. «Literalmente he hecho todo lo que he podido. Esta situación es una locura. Es algo que no creo que se pueda arreglar».

Pese a las incorporaciones de veteranos como John Wall y DeMarcus Cousins, la ofensiva normalmente fluida de los Rockets se ha visto desconcertada este año.

Y esto se resume en las propias luchas de Harden. El jugador de 31 años ha ganado el título de campeón anotador de la NBA durante las últimas tres temporadas, pero no ha logrado anotar más de 20 puntos en cuatro partidos consecutivos, su racha más larga desde 2012.

«Honestamente, ni siquiera estamos cerca de ese equipo –obviamente de los campeones defensores–, y de todos los demás equipos de élite», afirmó Harden. «Se nota la diferencia en estos dos últimos partidos.

«Desde luego, la química, el talento, todo, y estaba claro como dije estos últimos juegos. Desde el comienzo del partido, era solo un equipo agresivo, veterano, obviamente, un equipo de campeonato, y uno de los mejores equipos que tenemos en esta liga».

Harden calienta antes de enfrentarse a los LA Lakers en el Toyota Center.

Extrañando a una estrella, apoyados en otra

Con Kyrie Irving perdido por cuarto juego consecutivo por razones personales, los Brooklyn Nets tuvieron que depender de otra superestrella para ayudarlos a salir de un agujero el martes por la noche.

Los Nets, liderados por los 34 puntos de Kevin Durant, 13 asistencias y 9 rebotes, se recuperaron de un déficit de 18 puntos en la segunda mitad para derrotar a los Denver Nuggets 122-116 el martes por la noche.

Durante el juego, Durant superó a Elgin Baylor, Dwyane Wade y Adrian Dantley en la lista de anotadores de todos los tiempos y subió al 28º lugar de todos los tiempos.

Sobre la ausencia de Irving, el gerente general de los Nets, Sean Marks, dijo que la organización estaba «al tanto de un video en las redes sociales que mostraba a Kyrie Irving en una reunión familiar».

«Revisamos las circunstancias tanto con Kyrie como con la NBA para determinar el cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad», indicó Marks. «Kyrie permanece fuera del equipo por motivos personales”.

«Aún no se ha concretado la fecha de su regreso. Mientras tanto, continuaremos concentrados en nuestros objetivos organizativos. Kyrie tendrá la oportunidad de abordar su ausencia cuando esté listo para hacerlo».

Irving aún tiene que comentar públicamente.

Más juegos aplazados

Mientras tanto, se han pospuesto seis partidos de la NBA esta temporada, debido a los protocolos de salud y seguridad de la liga.

Por tercera vez en menos de una semana, los Celtics de Boston tuvieron un juego pospuesto debido a problemas de covid-19.

El partido en casa programado para el miércoles en TD Garden contra Orlando Magic fue cancelado después de que la liga informara en un comunicado que las pruebas y el rastreo de contactos dentro de la organización de los Celtics han dejado al equipo corto de los ocho jugadores disponibles requeridos por la NBA para que los Celtics salten a la cancha.

Además, también se anunció que el partido del miércoles entre Utah Jazz y Washington Wizards se pospuso porque los Wizards no tendrían los ocho jugadores obligados por la liga. Con esto, cinco juegos se han cancelado desde el domingo.