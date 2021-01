Trump publica un video condenando la violencia, pero no comenta sobre su segundo juicio político

Noticias CNN

(CNN Español) –– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump publicó un video este miércoles, en el que no habló de su segundo juicio político, sino que pidió la paz y afirmó que quienes asaltaron el Capitolio la semana pasada no son sus «verdaderos» partidarios.

«La violencia en turba va en contra de todo en lo que creo y todo lo que representa nuestro movimiento», dijo Trump en el video. El mandatario no asumió ninguna responsabilidad por sus propias acciones que llevaron a los eventos de la semana pasada.

«Ningún partidario mío verdadero podría jamás respaldar la violencia política. Ningún partidario mío verdadero podría faltarle el respeto a las fuerzas de la ley o a nuestra gran bandera estadounidense. Ningún partidario mío verdadero podría jamás amenazar o acosar a sus conciudadanos. Si haces alguna de estas cosas, no estás apoyando nuestro movimiento, lo estás atacando. Y están atacando nuestro país. No podemos tolerarlo», dijo Trump sobre quienes irrumpieron en el Capitolio el miércoles pasado con el nombre del presidente en sus camisas y ondeando banderas del slogan Make America Great Again (MAGA, por sus siglas en inglés).

Trump también afirmó que hubo un «asalto sin precedentes» a la libertad de expresión. Esto, en referencia a las empresas de redes sociales que han suspendido sus cuentas en los últimos días.

Un video de Trump que contrasta con el de hace una semana

El video contrasta fuertemente con su primer mensaje sobre los disturbios que publicó horas después de los disturbios en el Capitolio.

En ese video, Trump se dirigió a los manifestantes diciendo: «Los amamos» y «Son muy especiales«.

Más tarde, pareció justificar las acciones en un tuit. «Estas son las cosas y eventos que suceden cuando una victoria electoral aplastante y sagrada es arrebatada de manera tan brutal y sin ceremonias». No hay pruebas de que haya existido un fraude generalizado en las elecciones de EE.UU.

Desde entonces, muchas empresas de redes sociales han prohibido al presidente el uso de sus plataformas. Además, Twitter eliminó la cuenta de Trump de manera permanente.