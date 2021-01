Olvídate de los televisores plegables. Las pantallas transparentes son la nueva tendencia genial en tecnología

Noticias CNN

(CNN) — Los televisores parecen hacerse más grandes, más delgados y más conectados cada año. Pero ahora, en 2021, también podrás ver a través de ellos.

En un video mostrado durante la conferencia de tecnología CES 2021 totalmente digital el lunes, LG presentó un televisor transparente con una pantalla que se puede ver cuando está encendido o apagado. El clip muestra una pantalla OLED de 55 pulgadas que se eleva desde los pies de una cama, que parece una hoja de vidrio antes de que aparezca una película en la pantalla. Todavía se podían ver algunos muebles detrás.

Si bien los televisores 8k pueden ser el próximo gran salto en la resolución de pantalla, muchos fabricantes de televisores utilizan el CES como campo de pruebas para adelantar nuevas innovaciones. En los últimos años, hemos visto televisores que ruedan y se doblan, modulares de 292 pulgadas, modelos que sirven también como arte e incluso televisores que hablan.

Los televisores transparentes no son del todo nuevos, pero más empresas desarrollan prototipos. En agosto, Xiaomi comenzó a vender un televisor transparente de 55 pulgadas con un precio muy alto de US$ 7.200. Panasonic mostró un modelo similar hace unos años, pero solo comenzó a comercializarlo en los mercados de Japón y Asia-Oceanía en diciembre. El modelo de LG aún no está disponible comercialmente y la compañía no reveló los precios.

Los televisores transparentes podrían llegar a lugares públicos (y hogares) en el futuro

Aunque los televisores transparentes parecen una tecnología genial pero innecesaria, los expertos de la industria dicen que son algo que pronto podríamos ver más en espacios públicos.

«El caso de uso principal va a ser comercial por ahora», dijo James McQuivey, analista de la firma de investigación de mercado Forrester. «Los entornos como los centros comerciales, los museos de arte y los restaurantes de alta gama querrán una tecnología de visualización que pueda ser discreta cuando no se supone que sea el centro de atención».

Los fabricantes dicen que las empresas pueden utilizar televisores transparentes para mostrar información o menús de forma creativa; LG incluso dijo que puede actuar como una partición de salud entre trabajadores e invitados. Y mientras que un bar deportivo puede tener muchos televisores en diferentes canales, un restaurante de lujo puede querer exhibiciones que se parezcan más al arte en movimiento.

Esto puede parecer fuera de sintonía en un momento en que la mayoría de la gente está en casa durante la pandemia mundial, pero los fabricantes de pantallas pasan muchos años desarrollando innovaciones tecnológicas que a menudo pueden parecer desincronizadas con la demanda del mercado, dijo McQuivey.

«En algún momento del futuro lejano, las pantallas transparentes serán útiles para una variedad de aplicaciones, ciertamente pantallas comerciales y quizás incluso en casos limitados en el hogar, especialmente a medida que los precios caen y la tecnología mejora», agregó.

El televisor transparente de LG podría usarse para mostrar información en entornos públicos, como restaurantes o centros comerciales

No es inusual que las empresas lancen tecnologías sin un mercado claro para ellas. Hacerlo es una forma de medir la respuesta e interés iniciales de las personas, similar a los primeros días de las tecnologías de pantalla OLED.

La decisión de LG de ocultar un televisor transparente en una cama para su video promocional muestra cómo la tecnología podría encontrar un hogar más allá de los lugares públicos, especialmente para ahorrar espacio al ascender y descender del estribo. «Hoy en día, los televisores generalmente se colocan contra la pared de la sala de estar; ahora se pueden colocar como un separador de espacio o contra una ventana de vidrio grande, que solo se verá como vidrio cuando no se esté usando», dijo Khin Sandi Lynn. analista de ABI Research. «Es una característica interesante para las casas inteligentes modernas si el precio y la calidad cumplen con las expectativas de los consumidores».